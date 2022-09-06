Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял

"Сегодня мне 36! И год, как меня нет в моей родной Украине. Скажу честно, что год 2022-й начался очень тяжело и я многое потерял. Очень надеюсь, что мой год Тигра будет удачным и закончится бессмысленная война. Хочу пожелать в свой день рождения мира нам и скорейшей победы! Слава Украине", – написал он.

Контекст:

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. 7 апреля 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним.

По словам Ступки, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине. У пары есть пятилетняя дочь Богдана.