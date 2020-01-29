"Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео
Американский стриминговый сервис Видео: Amazon Prime Video на своем YouTube-канале презентовал трейлер фильма "Бледный конь". Это экранизация романа британской писательницы Агаты Кристи. В центре сюжета расследование убийства священника. В одежде убитого обнаруживают список фамилий. Оказывается, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Расследованием занимается историк Марк Истербрук. Роли исполнили Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл, Берти Карвел, Кэти Киера Кларк, Поппи Лилберт, Генри Ллойд-Ходжес. Презентация проекта состоится 13 марта на Amazon Prime Video.
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