Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
29 января, 2020
 
Новости

"Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео

Американский стриминговый сервис Видео: Amazon Prime Video на своем YouTube-канале презентовал трейлер фильма "Бледный конь". Это экранизация романа британской писательницы Агаты Кристи. В центре сюжета расследование убийства священника. В одежде убитого обнаруживают список фамилий. Оказывается, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Расследованием занимается историк Марк Истербрук. Роли исполнили Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл, Берти Карвел, Кэти Киера Кларк, Поппи Лилберт, Генри Ллойд-Ходжес. Презентация проекта состоится 13 марта на Amazon Prime Video.

 
|
"Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео / Бульвар Шоубиз

Скриншот: Amazon Prime Video / YouTube

видео

Видео: Amazon Prime Video / YouTube
Теги: фильм, Агата Кристи, видео, Amazon, трейлер, экранизация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Владимир ПОПОВ
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Николай ПОДДУБНЫЙ
Требуем референдума о товарном статусе земли. Кравчук, Мороз и Фокин обратились к власти с открытым письмом
Требуем референдума о товарном статусе земли. Кравчук, Мороз и Фокин обратились к власти с открытым письмом
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS