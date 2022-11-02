Блохина показала фото старшей дочери

"С днем рождения, Жаклин. Ты мое сердце, ты моя душа, ты моя вселенная. Я больше всего на свете желаю, чтобы эта война закончилась… Ни один ребенок не заслуживает того, чтобы пережить ее, видеть ее каждый день… Более 250 дней войны… Мое сердце плачет каждый божий день. Спасибо нашей армии, нашим героям за нашу безопасность", – написала на английском Блохина.

Контекст:

Ирина Блохина родилась в 1983 году в Киеве в семье украинского футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

Она замужем за бизнесменом Алексеем Брынзаком. Пара воспитывает двоих дочерей – Жаклин (2014) и Габриэль (2018).

Бабушка Ирины Блохиной, 88-летняя Альбина Дерюгина до 1992 года работала старшим тренером сборной СССР, а после – старшим тренером украинской сборной. Она является основательницей "Школы художественной гимнастики Дерюгиных".