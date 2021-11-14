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14 ноября, 2021
 
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"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке

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Де Анджелис одна из основательниц M&aring;neskin
Де Анджелис – одна из основательниц Måneskin
Фото: vicdeangelis / Instagram

Бас-гитаристка итальянкой группы Måneskin Виктория Де Анжелис 13 ноября опубликовала в своем Instagram новое фото в дерзком образе.

На фото Де Анджелис предстала в полупрозрачной блузке и черной кожанке. Шею она украсила подвеской с крестом. Еще один крест оказался на языке гитаристки.

"Благословение", – подписала она снимок.

"О боже, ты так горяча", – написала maneskinsparkles.

"Такая сексуальная", – добавила moriteeee.

"Шикарная", – прокомментировала _uliana_yoo_.

"Бог – женщина", – пишет maneskinstr.

Контекст:

Виктория Де Анджелис – бас-гитаристка и одна из основательниц итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении 2021". Она родилась 28 апреля 2000 года в Риме. Начала играть на гитаре в возрасте восьми лет и посещала музыкальную школу.

Теги: Måneskin, Виктория Де Анджелис
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