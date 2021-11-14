"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке

На фото Де Анджелис предстала в полупрозрачной блузке и черной кожанке. Шею она украсила подвеской с крестом. Еще один крест оказался на языке гитаристки.

"Благословение", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Ma * neskin (@vicdeangelis)

"О боже, ты так горяча", – написала maneskinsparkles.

"Такая сексуальная", – добавила moriteeee.

"Шикарная", – прокомментировала _uliana_yoo_.

"Бог – женщина", – пишет maneskinstr.