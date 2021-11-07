"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей". Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика

На снимках Де Анджелис предстала в трусиках и расстегнутой полупрозрачной блузке на голое тело. Снимки сделаны в гостиничном номере в Лас-Вегасе.

"Утренний Вегас", – подписала она фото. Пост музыкантки собрал более 900 тыс. лайков и более 5 тыс. комментарием фанатов.

"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей", – пишет manesexymemes.

"Ты безумно красивая", – отмечает misztelazosiaaa.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Ma * neskin (@vicdeangelis)