"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей". Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика

На снимках Де Анджелис предстала в трусиках и расстегнутой полупрозрачной блузке на голое тело. Снимки сделаны в гостиничном номере в Лас-Вегасе.
"Утренний Вегас", – подписала она фото. Пост музыкантки собрал более 900 тыс. лайков и более 5 тыс. комментарием фанатов.
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей", – пишет manesexymemes.
"Ты безумно красивая", – отмечает misztelazosiaaa.
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Виктория Де Анджелис – бас-гитаристка и одна из основательниц итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021. Она родилась 28 апреля 2000 года в Риме. Начала играть на гитаре в возрасте восьми лет и посещала музыкальную школу.