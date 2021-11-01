  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin

Павленко не исключает, что в будущем дуэт с Måneskin состоится Фото: go_a_band / Instagram

"Мы не смогли решить юридические вопросы, которые касаются лейбла и менеджмента. Как идея – дуэт есть, но пока что группа не готова к сотрудничеству из-за определенных нюансов в юридических вопросах", – заявила Павленко.

По словам артистки, она не исключает, что в будущем им удастся все-таки выпустить дуэтную песню.

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