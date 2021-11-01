  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin

"Мы не смогли решить юридические вопросы, которые касаются лейбла и менеджмента. Как идея – дуэт есть, но пока что группа не готова к сотрудничеству из-за определенных нюансов в юридических вопросах", – заявила Павленко.
По словам артистки, она не исключает, что в будущем им удастся все-таки выпустить дуэтную песню.
В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020". После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на "Евровидении 2021". Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.
22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.
20 июля телеканал "1+1" сообщал, что Go-A и Måneskin записали дуэтную песню и ждут согласия соответствующих звукозаписывающих компаний, чтобы ее презентовать. В августе Павленко заявила, что "журналисты очень ускоряют события".