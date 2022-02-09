  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – типа с приглашением

"Вначале, когда я пришла в политику, я, конечно, ошизела. Впечатление было, что любой, кто тебе протягивает руку, держит презерватив в руке – типа с приглашением. Это было ужасно", – рассказала политик.

По словам Богословской, занимаясь политикой, она потеряла свободу и деньги.

"Я там потеряла деньги, а не нашла. Я там потеряла свободу, а не нашла. Я пришла туда богатым, самодостаточным человеком. Ты не можешь на самом деле говорить в политике все, что хочешь. Хотя я в украинской политике была тем, кто говорил, что хочешь, но это приводило к вакууму вокруг", – отметила она.

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Видео: ЖВЛ / YouTube