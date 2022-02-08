  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами

По словам политика, впервые она вышла замуж в 18 лет за однокурсника Анатолия Вабью, с которым вместе училась на тот момент в Харьковском юридическом институте.
"Первый брак – я в 18 лет вышла замуж. От этого брака Настенька – дитя любви. Мы начинали все с нуля. Я говорила: "Толя, может, замазку из окон достанем?" Потому что жрать нечего было", – поделилась воспоминаниями Богословская.
После развода с Вабьей в 1991 году Богословская вышла замуж за харьковского дизайнера Юрия Рынтовта.
"Сумасшедшая жизнь, очень сложная во всех отношениях, но невероятно счастливая. Не понять, почему мы расстались, мы до сих пор в идеальных отношениях", – описала свой второй брак экс-нардеп.
Третьим супругом Богословской стал украинский политик Владимир Мельниченко, с которым она развелась в 2016 году.
"Потрясающий был период, когда все уже взрослые, дети выросли. Мы семь лет наслаждались жизнью", – отметила она.
Богословская рассказала, что после третьего развода у нее были новые отношения, но не стала называть имена своих избранников.
"У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами, – подчеркнула она. – Месяц назад я поняла, что он где-то уже забрезжил на горизонте. Но посмотрим, посмотрим".
Богословская родилась в 1960 году в Харькове. Она – народный депутат Украины III, VI и VII созывов. В 2019 году зарегистрировалась кандидатом в президенты на выборах, победу в которых одержал руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. После поражения на выборах Богословская ушла из политики.
По словам Богословской, после президентских выборов и накануне своего 60-летия, которое отмечала 5 августа 2020 года, она попала в клинику из-за суицида.