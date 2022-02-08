  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами

Богословская о новом избраннике: Месяц назад я поняла, что он где-то уже забрезжил на горизонте Скриншот: ЖВЛ / YouTube

По словам политика, впервые она вышла замуж в 18 лет за однокурсника Анатолия Вабью, с которым вместе училась на тот момент в Харьковском юридическом институте.

"Первый брак – я в 18 лет вышла замуж. От этого брака Настенька – дитя любви. Мы начинали все с нуля. Я говорила: "Толя, может, замазку из окон достанем?" Потому что жрать нечего было", – поделилась воспоминаниями Богословская.

После развода с Вабьей в 1991 году Богословская вышла замуж за харьковского дизайнера Юрия Рынтовта.

"Сумасшедшая жизнь, очень сложная во всех отношениях, но невероятно счастливая. Не понять, почему мы расстались, мы до сих пор в идеальных отношениях", – описала свой второй брак экс-нардеп.

Третьим супругом Богословской стал украинский политик Владимир Мельниченко, с которым она развелась в 2016 году.

"Потрясающий был период, когда все уже взрослые, дети выросли. Мы семь лет наслаждались жизнью", – отметила она.

Богословская рассказала, что после третьего развода у нее были новые отношения, но не стала называть имена своих избранников.

"У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами, – подчеркнула она. – Месяц назад я поняла, что он где-то уже забрезжил на горизонте. Но посмотрим, посмотрим".

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Видео: ЖВЛ / YouTube