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08 февраля, 2022
 
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61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами

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Богословская о новом избраннике: Месяц назад я поняла, что он где-то уже забрезжил на горизонте
Богословская о новом избраннике: Месяц назад я поняла, что он где-то уже забрезжил на горизонте
Скриншот: ЖВЛ / YouTube

61-летний бывший народный депутат Украины Инна Богословская рассказала журналистам передачи ЖВЛ, которая 8 февраля вышла в эфире "1+1", что после третьего развода в 2016 году состояла в романтических отношениях с мужчинами моложе себя.

По словам политика, впервые она вышла замуж в 18 лет за однокурсника Анатолия Вабью, с которым вместе училась на тот момент в Харьковском юридическом институте.

"Первый брак – я в 18 лет вышла замуж. От этого брака Настенька – дитя любви. Мы начинали все с нуля. Я говорила: "Толя, может, замазку из окон достанем?" Потому что жрать нечего было", – поделилась воспоминаниями Богословская. 

После развода с Вабьей в 1991 году Богословская вышла замуж за харьковского дизайнера Юрия Рынтовта.

"Сумасшедшая жизнь, очень сложная во всех отношениях, но невероятно счастливая. Не понять, почему мы расстались, мы до сих пор в идеальных отношениях", – описала свой второй брак экс-нардеп.

Третьим супругом Богословской стал украинский политик Владимир Мельниченко, с которым она развелась в 2016 году.

"Потрясающий был период, когда все уже взрослые, дети выросли. Мы семь лет наслаждались жизнью", – отметила она.

Богословская рассказала, что после третьего развода у нее были новые отношения, но не стала называть имена своих избранников.

"У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами, – подчеркнула она. – Месяц назад я поняла, что он где-то уже забрезжил на горизонте. Но посмотрим, посмотрим".

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Богословская родилась в 1960 году в Харькове. Она – народный депутат Украины III, VI и VII созывов. В 2019 году зарегистрировалась кандидатом в президенты на выборах, победу в которых одержал руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. После поражения на выборах Богословская ушла из политики.

По словам Богословской, после президентских выборов и накануне своего 60-летия, которое отмечала 5 августа 2020 года, она попала в клинику из-за суицида.

Теги: Инна Богословская, депутаты, свадьба, политика, семья, развод
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