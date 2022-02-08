"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни

"Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве – это сейчас удовольствие дорогое. Может, нам надо было и пораньше разъехаться. Мы с Архипом говорили на эту тему. Я ему сказала: "Если тебе нужно пожить одному на своей территории, а не в родительском доме, то я только за. Он ничего не говорил. Но, видимо, сейчас пришло время, он созрел. Я отпускаю его без тревоги. За это нужно сказать спасибо папе, нашей няне, которая с ним с двух лет, мне, бабушкам. Мы все вложили в него правильные жизненные ценности", – заявила 48-летняя артистка.

Королева отметила, что сын зарабатывает репетиторством – он преподает уроки японского языка за 5 тыс. руб. (около 1,8 тыс. грн) за занятие.