"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения

"У меня взломали аккаунт в Telegram, могут отправлять смс как с моего телефона – не отвечайте. Я сменила на новый, но исчезла вся переписка", – написала актриса.
"Надеюсь, там не было интимных переписок", – отреагировал на публикацию сын строящей карьеру в РФ украинской певицы Таисии Повалий Денис.
"Надо вспомнить. Насмешил, Денис", – ответила Сумская.
"Люблю звездную клубничку", – добавил сын Повалий.
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность ей принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Актриса – мать двух дочерей. Отцом старшей дочери, проживающей в РФ актрисы Антоны Паперной (1990), является первый муж Сумской, актер Евгений Паперный.
Отец дочери Сумской, Анны (2002) – второй муж актрисы, актер Виталий Борисюк. Анна является студенткой Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.