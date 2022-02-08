"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения

"У меня взломали аккаунт в Telegram, могут отправлять смс как с моего телефона – не отвечайте. Я сменила на новый, но исчезла вся переписка", – написала актриса.

"Надеюсь, там не было интимных переписок", – отреагировал на публикацию сын строящей карьеру в РФ украинской певицы Таисии Повалий Денис.

"Надо вспомнить. Насмешил, Денис", – ответила Сумская.

"Люблю звездную клубничку", – добавил сын Повалий.