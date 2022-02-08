"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера

Королева о муже: Стриптиз – та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии Фото: koroleva__star / Instagram

По словам певицы, теперь ее муж является перспективным художником.

"Стриптиз – та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будем честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Но ему 8 марта будет 52 года. Я понимаю, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания. Он занимался таким родом деятельности, потому что ему нравилось самому. Он горел стриптизом, ему было в кайф, но время идет, ситуация меняется, он меняется. Я думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу – к 50-летию. Успел сделать до пандемии", – сказала супруга Тарзана.