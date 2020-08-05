  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном

Американские экс-боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс – младший встретятся на ринге 12 сентября.

Джонсон в последний раз выходил на профессиональный ринг в 2018 году Фото:royjonesjrofficial / Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший накануне поединка с боксером Майком Тайсоном намерен застраховать свои уши. Об этом сообщает сайт Tekdeeps со ссылкой на пресс-службу спортсмена.

"Мы готовы предвидеть повторение инцидента, который произошел в июне 1997 года", – говорится в заявлении представителей Джонсона.

Под инцидентом команда боксера подразумевает поединок Тайсона с тяжеловесом Эдвандером Холифилдом, во время которого Тайсон откусил сопернику кусок уха.

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Видео: D2Yurik / YouTube

Тайсон и Джонс-младший проведут выставочный поединок 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США).

Тайсон последний бой на профессиональном ринге провел в 2005 году, проиграв его Кевину Макбрайду. На счету боксера 58 поединков, в которых он одержал 50 побед.

Рой Джонс последний профессиональный бой провел в феврале 2018 года, победив оппонента Скотта Сигмона единогласным решением судей.

С 2015 года Джонс является гражданином России. Первый бой под флагом РФ с британцем Энцо Маккаринелли Джонс-младший проиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего на его счету 75 боев, в которых он выиграл 66 раз, потерпев девять поражений.