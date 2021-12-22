  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве

"У меня никогда не было чувства вины, что я плохая мать. У меня было чувство вины, что я ее оставила", – рассказала актриса.
Кравец призналась, что обсуждала с дочерью то, что оставила ее маленькой в Кривом Роге, а сама ради карьеры уехала работать в Киев в составе студии "Квартал 95".
"Я надеюсь, что для нее это не травма сегодня. Мы говорили. Она помнит, как она звонила по несколько раз в день, я тоже звонила – приезжала сначала раз в месяц, два раза, потом чаще, чаще, потом не смогла. Поняла, что буду ездить каждый день. Рано это случилось. Было больно и мне, и ей. Я бы сегодня вот этого не допускала просто – я на тот момент не думала, что есть няни. Мы не могли себе тогда это даже позволить на самом деле. Сильно верю, что это не нанесло ей большого ущерба и это больше моя боль, чем ее", – призналась она.
При этом Кравец не исключила, что дочери, возможно, понадобится помощь специалиста.
"Я думаю, что моя Маша расскажет в свое время своему психоаналитику какую-то свою правду, которую не рассказывает мне", – подытожила Кравец.
Мария (2003) – старшая дочь Елены Кравец и ее мужа Сергея. У нее есть младшие брат и сестра – Иван и Екатерина (2016). Они двойняшки.
Елена Кравец в интервью Ефросининой рассказывала, что после вторых родов в их с мужем отношениях возник серьезный кризис, преодолеть который помогли психологи. Пара вместе с 1997 года, свои отношения они зарегистрировали в 2002 году.
Супруг актрисы в прошлом был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production.