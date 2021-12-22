  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве

"У меня никогда не было чувства вины, что я плохая мать. У меня было чувство вины, что я ее оставила", – рассказала актриса.

Кравец призналась, что обсуждала с дочерью то, что оставила ее маленькой в Кривом Роге, а сама ради карьеры уехала работать в Киев в составе студии "Квартал 95".

"Я надеюсь, что для нее это не травма сегодня. Мы говорили. Она помнит, как она звонила по несколько раз в день, я тоже звонила – приезжала сначала раз в месяц, два раза, потом чаще, чаще, потом не смогла. Поняла, что буду ездить каждый день. Рано это случилось. Было больно и мне, и ей. Я бы сегодня вот этого не допускала просто – я на тот момент не думала, что есть няни. Мы не могли себе тогда это даже позволить на самом деле. Сильно верю, что это не нанесло ей большого ущерба и это больше моя боль, чем ее", – призналась она.

При этом Кравец не исключила, что дочери, возможно, понадобится помощь специалиста.

"Я думаю, что моя Маша расскажет в свое время своему психоаналитику какую-то свою правду, которую не рассказывает мне", – подытожила Кравец.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube