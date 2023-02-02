"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы

"Это могила Андрея Кузьменко на кладбище в Брюховичах под Львовом. Впервые навестил ее в мае этого года. Большой семейный склеп, на котором сейчас только одно захоронение. Всегда живые цветы. При мне несколько человек буквально на пару минут забежали, цветы положили, перекрестились и убежали. Помним, скорбим, слушаем", – написал он.
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Кузьма Скрябин – украинский певец, лидер группы "Скрябин", телеведущий и продюсер.
Он погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет.