"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы

"Это могила Андрея Кузьменко на кладбище в Брюховичах под Львовом. Впервые навестил ее в мае этого года. Большой семейный склеп, на котором сейчас только одно захоронение. Всегда живые цветы. При мне несколько человек буквально на пару минут забежали, цветы положили, перекрестились и убежали. Помним, скорбим, слушаем", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ігор Кондратюк Igor Kondratiuk (@kondratiuk_official)