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02 февраля, 2023
 
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"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы

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Кузьма погиб 2 февраля 2015 года
Кузьма погиб 2 февраля 2015 года
Фото: Скрябін / Facebook

Украинский продюсер Игорь Кондратюк 2 февраля в Instagram разместил фото могилы украинского артиста Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), который погиб в этот день восемь лет назад.

"Это могила Андрея Кузьменко на кладбище в Брюховичах под Львовом. Впервые навестил ее в мае этого года. Большой семейный склеп, на котором сейчас только одно захоронение. Всегда живые цветы. При мне несколько человек буквально на пару минут забежали, цветы положили, перекрестились и убежали. Помним, скорбим, слушаем", – написал он.

Контекст:

Кузьма Скрябин – украинский певец, лидер группы "Скрябин", телеведущий и продюсер.

Он погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Львов, смерть, Андрей Кузьменко, Скрябин, Кузьма Скрябин, кладбище, цветы, Игорь Кондратюк, певец
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