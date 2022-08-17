  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении

Кузьма погиб 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет Фото: Скрябін / Facebook

"Как пережить матери смерть сына?" – спросил у Ольги Кузьменко ведущий Слава Демин.

По словам матери артиста, после похорон сына она несколько раз оказывалась на грани смерти из-за того, что падало давление.

"Еще немножко, и я была бы с Андреем, – призналась она. – Это был бы наилучший выход, тем более что там не страшно. Положили тебя в коробочку, там закрыто".

Она призналась, что отвлечься от мыслей о гибели сына ей помогла работа. Также по совету врача мать Кузьмы начала записывать свои мысли в тетрадь, а впоследствии за один день написала книгу о сыне под названием "Моя дорога птаха".

"Это невозможно было пережить. Это не переживается. Это просто в другом измерении", – заявила она.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube