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17 августа, 2022
 
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Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении

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Кузьма погиб 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет
Кузьма погиб 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет
Фото: Скрябін / Facebook

Мать украинского артиста Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) 17 августа в интервью радио "Люкс ФМ" заявила, что после гибели сына в ДТП семь лет назад и сама едва не умерла.

"Как пережить матери смерть сына?"  спросил у Ольги Кузьменко ведущий Слава Демин.

По словам матери артиста, после похорон сына она несколько раз оказывалась на грани смерти из-за того, что падало давление. 

"Еще немножко, и я была бы с Андреем, – призналась она. – Это был бы наилучший выход, тем более что там не страшно. Положили тебя в коробочку, там закрыто".

Она призналась, что отвлечься от мыслей о гибели сына ей помогла работа. Также по совету врача мать Кузьмы начала записывать свои мысли в тетрадь, а впоследствии за один день написала книгу о сыне под названием "Моя дорога птаха". 

"Это невозможно было пережить. Это не переживается. Это просто в другом измерении", – заявила она. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Кузьма Скрябин – украинский певец, лидер группы "Скрябин", телеведущий и продюсер.

Он погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет. 17 августа 2022 года исполняется 54 года со дня его рождения.

Теги: ДТП, смерть, Скрябин, Кузьма Скрябин
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