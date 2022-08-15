  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди – як кораблі". Видео

"Сейчас тяжелое время. Люди могут чувствовать себя растерянными, испуганными и одинокими, но стоит только оглянуться вокруг, протянуть руку – и ты сразу понимаешь, что рядом с тобой единомышленники, переживающие то же, что и ты, готовые протянуть тебе руку в ответ. В этом мире мы действительно все разные, как корабли, но мы все, украинцы, должны держаться вместе, чтобы достичь нашего берега, где нас ждет наша общая победа", – анонсировала композицию певица.

В клипе, который снял украинский режиссер Руслан Махов, снимались волонтеры, медики, переселенцы с временно оккупированных территорий.

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Видео: ROXOLANA / YouTube