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15 августа, 2022
 
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Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди – як кораблі". Видео

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Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года
Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года
Фото: Кузьма / Facebook

Украинская певица Roxolana 15 августа на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Люди – як кораблі", которую 16 лет назад исполнил украинский музыкант Кузьма (Андрей Кузьменко).

"Сейчас тяжелое время. Люди могут чувствовать себя растерянными, испуганными и одинокими, но стоит только оглянуться вокруг, протянуть руку – и ты сразу понимаешь, что рядом с тобой единомышленники, переживающие то же, что и ты, готовые протянуть тебе руку в ответ. В этом мире мы действительно все разные, как корабли, но мы все, украинцы, должны держаться вместе, чтобы достичь нашего берега, где нас ждет наша общая победа", – анонсировала композицию певица.

В клипе, который снял украинский режиссер Руслан Махов, снимались волонтеры, медики, переселенцы с временно оккупированных территорий.

ВИДЕО
Видео: ROXOLANA / YouTube
Контекст:

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Теги: Андрей Кузьменко, волонтеры, Кузьма Скрябин, война России против Украины, медики, Roxolana
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