"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру

Певица поделилась несколькими фото, на которых предстала в белой блузке с фигурными рукавами и латексном платье.

"Яна ты просто супер. Прикид – бомба", – прокомментировала sashareva50.

В посте Jerry Heil спросила своих фанатов, что бы они выбрали – поездку в США или деньги. Вопрос связан с недавней победой певицы в международном конкурсе для музыкантов Djooky Music Awards. Она получила возможность записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Однако пока что певица не может выехать в Штаты, так как у нее нет прививки. В Instagram она писала, что планировала "ждать до последнего, хотела посмотреть, как друзьям живется". Теперь она ищет, где привиться однокомпонентной вакциной Jomhson & Jonhson (в Украине ее нет).