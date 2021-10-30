"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте

Jerry Heil: Пирамиды в Каире, как ни печально, стали неблагополучно выглядящим рынком Фото: thejerryheil / Instagram

"Шарм-эль-Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что "ван доллар кантри" – это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир. Пирамиды в Каире, как ни печально, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек", – написала она.

Также певица добавила, что сейчас находится в Киеве, а фото публикует только сейчас из-за отсутствия стабильного интернета в Египте.

"Ты неправильно купальник надела, лифчик", – написала __yulka__11__.

"Купальник на два размера больше", – добавил sergiy.viktorovich.

"Уже так похудела, что даже плавки свисают", – отметил vladislav24sidorenko.

"Боже, трусы слетают уже, ты чего", – подчеркнул _dubrovske_.