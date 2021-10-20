  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации

Jerry Heil: Мне недавно даже моя пиарщица говорит: "Яна, ну так это, может, ты по девочкам?" Фото: thejerryheil / Instagram

"Существует миф, что у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация, – сказал артистке интервьюер. – Из-за того, что ты долго говоришь, что ты девственница, все думают, что ты, возможно, не по мальчикам, а по девочкам".

"Ну да, у меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие", – со смехом ответила певица.

Отсмеявшись, Jerry Heil добавила, что похожий вопрос услышала также и от своей сотрудницы.

"Мне недавно даже моя пиарщица – в машине мы с ней ехали – говорит: "Яна, ну так это, может, ты по девочкам?" И я такая: "Юля?!" – пересказала разговор певица.

По словам Jerry Heil, на самом деле ей нравятся парни.

"У меня есть даже образ парня, который мне нравится. Короче, я по мальчикам", – резюмировала она.

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