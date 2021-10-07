Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта

"Провалялась дома без голоса. Возможно, это просто нервная реакция на осознание собственной тупости. Иначе как объяснить то, что я выбросила в мусор свой паспорт?! Какой там самый быстрый термин восстановления?" – написала артистка.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. "На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда она.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.