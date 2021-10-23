Jerry Heil отпраздновала день рождения танцами на крыше автобуса. Видео

"Праздник продолжается! Бесплатно катаю киевлян в честь своего дня", – написала она.

В Instagram Stories певица опубликовала несколько фото с первыми пассажирами ее праздничной маршрутки.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

21 октября певице исполнилось 26 лет. В этот день она представила клип на песню "ЗДН".