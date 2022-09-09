Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото

Ана Де Армас сыграла главную роль в фильме, продюсером которого стал Питт Фото: ЕРА

"Блондинка" – фильм австралийского режиссера Эндрю Доминика о жизни американской певицы Мэрилин Монро, снятый по одноименному роману американской писательницы Джойс Кэрол Оутс.

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