Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото

Ана Де Армас сыграла главную роль в фильме, продюсером которого стал Питт
Фото: ЕРА
Американский актер и продюсер Брэд Питт 8 сентября посетил премьеру спродюсированного им фильма "Блондинка", которая состоялась во время проведения 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Венеции. Он появился на мероприятии вместе с американской актрисой Аной де Армас, которая исполнила главную роль в этой картине. Снимки знаменитостей разместило фотоагентство ЕРА.
"Блондинка" – фильм австралийского режиссера Эндрю Доминика о жизни американской певицы Мэрилин Монро, снятый по одноименному роману американской писательницы Джойс Кэрол Оутс.
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