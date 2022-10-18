Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев

Недавно Стюарт зашел к украинцам в гости.
"Я вошел в дверь, и все вышли мне навстречу, одетые в красивые национальные костюмы. Они приготовили мне чашку чая, и мы съели много печенья и шоколада, это было так мило", – приводит слова сэра Рода издание.
Желание помочь беженцам из Украины у музыканта появилось после того, как он с женой Пенни увидели новости.
"Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбежки невинных детей, бомбардировки больниц и детских площадок. Как и все, мы были совершенно вне себя. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло", – цитирует Стюарта The Mirror.
Сначала Стюарт отправлял грузовики с помощью для беженцев, потом понял, что должен делать больше. И вывез 16 человек из Украины в Берлин. Двое из них впоследствии получили работу у Стюарта в его поместье. Рассказывая историю семьи из Украины, музыкант надеется вдохновить и других британцев помогать беженцам, пишет издание.
Сэр Родерик Дэвид (Род) Стюарт – британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces. Наибольшего успеха Род Стюарт добился на сольном поприще, в основном в Великобритании, где семь его альбомов поднимались на первое место UK Albums Chart, а из 62 хит-синглов 22 входили в первую десятку. В списке журнала Q "100 величайших певцов" Род Стюарт занимает 33-е место.