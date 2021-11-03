  Бронюк: Когда набираешь критическую массу, сама страшная штука – зеркальная болезнь. Мужчины знают

По словам артиста, до похудения он весил около 120 кг.

"Когда набираешь критическую массу, у тебя в жизни не остается других удовольствий: ты не можешь нормально заниматься спортом, ходить на рыбалку, провести время с женщиной. А сама страшная штука, мужчины знают, – зеркальная болезнь. Это когда из-за живот не видно то, что ниже живота", – заявил певец.

Бронюк отметил, что для похудения отказался от алкоголя, начал заниматься скандинавской ходьбой и перестал переедать.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube