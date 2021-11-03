Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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Бронюк: Когда набираешь критическую массу, сама страшная штука – зеркальная болезнь. Мужчины знают

 
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Бронюк ради похудения отказался от алкоголя
Бронюк ради похудения отказался от алкоголя
Фото: Віктор Бронюк / Facebook

Похудевший на 30 кг лидер украинской группы TIК Виктор Бронюк в эфире шоу "Викриття.Післямова" на телеканале Live рассказал, что из-за лишнего веса у него возникли проблемы со здоровьем.

По словам артиста, до похудения он весил около 120 кг

"Когда набираешь критическую массу, у тебя в жизни не остается других удовольствий: ты не можешь нормально заниматься спортом, ходить на рыбалку, провести время с женщиной. А сама страшная штука, мужчины знают, – зеркальная болезнь. Это когда из-за живот не видно то, что ниже живота", – заявил певец.

Бронюк отметил, что для похудения отказался от алкоголя, начал заниматься скандинавской ходьбой и перестал переедать.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Группа ТІК была основана 2 июня 2005 года в Виннице. Виктор Бронюк – бессменный лидер коллектива. Он отметил 40-летие 24 марта.

Вместе с женой Татьяной артист живет в Виннице и воспитывает двоих детей.

Теги: здоровье, Виктор Бронюк, ТІК, похудение
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