  Бронюк: Когда набираешь критическую массу, сама страшная штука – зеркальная болезнь. Мужчины знают

По словам артиста, до похудения он весил около 120 кг.
"Когда набираешь критическую массу, у тебя в жизни не остается других удовольствий: ты не можешь нормально заниматься спортом, ходить на рыбалку, провести время с женщиной. А сама страшная штука, мужчины знают, – зеркальная болезнь. Это когда из-за живот не видно то, что ниже живота", – заявил певец.
Бронюк отметил, что для похудения отказался от алкоголя, начал заниматься скандинавской ходьбой и перестал переедать.
Группа ТІК была основана 2 июня 2005 года в Виннице. Виктор Бронюк – бессменный лидер коллектива. Он отметил 40-летие 24 марта.
Вместе с женой Татьяной артист живет в Виннице и воспитывает двоих детей.