Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России

Бурмака: Для меня неприемлема была бы ситуация, чтобы во время обстрелов украинских городов и сел российскими ракетами где-то в Европе выступал российский балет Фото: Maria Burmaka / Facebook

"Думаю, во время войны нужен разрыв с русской культурой. Для меня неприемлема была бы ситуация, чтобы во время обстрелов украинских городов и сел российскими ракетами где-то в Европе выступал российский балет. Теперь нельзя говорить, что война – это что-то одно, а балет – что-то другое. Нет, это не разные вещи, это одно и то же. Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое теперь нас уничтожает. И о чем здесь можно говорить? То есть настал момент, когда нужно резко отделиться от России и ее "культурных влияний", – заявила Бурмака.

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