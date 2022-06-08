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08 июня, 2022
 
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Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России

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Бурмака: Для меня неприемлема была бы ситуация, чтобы во время обстрелов украинских городов и сел российскими ракетами где-то в Европе выступал российский балет
Бурмака: Для меня неприемлема была бы ситуация, чтобы во время обстрелов украинских городов и сел российскими ракетами где-то в Европе выступал российский балет
Фото: Maria Burmaka / Facebook

Украинская певица Мария Бурмака в интервью, которое 8 июня опубликовано на сайте Сulture.pl, заявила, что после нападения России на Украину наступил момент, когда украинцам необходимо отделиться от российской культуры и ее влияния.

"Думаю, во время войны нужен разрыв с русской культурой. Для меня неприемлема была бы ситуация, чтобы во время обстрелов украинских городов и сел российскими ракетами где-то в Европе выступал российский балет. Теперь нельзя говорить, что война – это что-то одно, а балет – что-то другое. Нет, это не разные вещи, это одно и то же. Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое теперь нас уничтожает. И о чем здесь можно говорить? То есть настал момент, когда нужно резко отделиться от России и ее "культурных влияний", – заявила Бурмака.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину в мире происходит бойкот российской культуры. Известные театры отказываются от выступлений на их сцене российских артистов, а зарубежные знаменитости отменяют свои выступления в РФ.

Теги: Мария Бурмака, война России против Украины
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