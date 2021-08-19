"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах

"То, что не запрещено, разрешено. Поэтому если нет прямого запрета, артисты, конечно, будут ездить, если у них есть на это воля и желание. Они не видят в этом проблемы, потому что это расширение рынка, это больше денег, разумеется. Обидно осознавать, что у человека отсутствует такая категория, как совесть, ведь мне кажется, что это бессовестно – ездить в государство-агрессор и выступать там так же, как бессовестно торговать с Россией. Бессовестно придумывать какие-то отговорки, что "я патриот, а там просто зарабатываю деньги, а затем их вкладываю в благотворительность или что это просто бизнес, а вообще я за Украину", – заявила певица.
Она назвала неприятной тенденцией то, что при этом в Украине часть выступающих в РФ украинских певцов "подвергают тотальной обструкции, а за какими-то артистами якобы этого не замечают".
"Вопрос: почему одних фактически начинают хейтить, а другие могут сниматься в российской рекламе, ездить туда-сюда, участвовать в концертах и на них якобы не обращают внимания? Поэтому тут такой немножко странный и неприятный для меня момент", – подытожила Бурмака.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя в апреле 2021 года выступления украинских артистов в России после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, заявил, что Украина не может запретить им гастролировать на территории страны-агрессора.