"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах

Бурмака: Если нет прямого запрета, артисты, конечно, будут ездить, если у них есть на это воля и желание Фото: Maria Burmaka / Facebook

"То, что не запрещено, разрешено. Поэтому если нет прямого запрета, артисты, конечно, будут ездить, если у них есть на это воля и желание. Они не видят в этом проблемы, потому что это расширение рынка, это больше денег, разумеется. Обидно осознавать, что у человека отсутствует такая категория, как совесть, ведь мне кажется, что это бессовестно – ездить в государство-агрессор и выступать там так же, как бессовестно торговать с Россией. Бессовестно придумывать какие-то отговорки, что "я патриот, а там просто зарабатываю деньги, а затем их вкладываю в благотворительность или что это просто бизнес, а вообще я за Украину", – заявила певица.

Она назвала неприятной тенденцией то, что при этом в Украине часть выступающих в РФ украинских певцов "подвергают тотальной обструкции, а за какими-то артистами якобы этого не замечают".

"Вопрос: почему одних фактически начинают хейтить, а другие могут сниматься в российской рекламе, ездить туда-сюда, участвовать в концертах и на них якобы не обращают внимания? Поэтому тут такой немножко странный и неприятный для меня момент", – подытожила Бурмака.