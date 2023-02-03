Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео

Об этом она сообщила 2 февраля, разместив в Facebook совместное видео, в котором они запечатлены во время исполнения под гитару украинской народной песни "Ой чий то кінь стоїть".

Контекст:

Линартович – актер театра, кино, а также дубляжа. Он известен по фильмам "Толока", "Тот, кто прошел сквозь огонь".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер пошел на фронт добровольцем. Перед тем как поступить на службу в десантно-штурмовые войска, прошел специальные курсы. "Потом из житомирского военкомата меня уже призвали. Получил статус десантника, и меня направили в бригаду на херсонское направление, где я служил. Когда там все расчистили – на донецкое направление. Служил в Бахмуте в горячих точках, участвовал в штурме, зачистке, закреплении. И вот после этого дали нам какие-то дни на передышку, обновление и направили в Соледар", – рассказал в январе 2023 года Линертович.

10 января стало известно, что актер получил ранение. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале.