"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото

"Это были самые удивительные выходные", – подписала она снимки.
Невеста в комментарии СМИ отметила, что Ривз не только внезапно пришел на их свадьбу, но и согласился позировать во время фотосессии, а также пообщался с гостями. Роуднайт подчеркнула. что Ривз был "добрым и дружелюбным", а гости – шокированы его присутствием. Она отметила, что его появление оказалось неожиданностью для всех.
Британский канал ITV сообщает, что Ривз посетил паб в деревне Чарвелтон (Нортгемптоншир), где снимал документальный фильм.
Had the most amazing weekend!! #married #dreamwedding #keanureeves #fawsleyhall pic.twitter.com/a0RC8eS4WP— Nikki Roadnight (@MrsNRoadnight) August 22, 2022
Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах "Матрица", "Скорость", "Короли улиц".