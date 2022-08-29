"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото

Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане Фото: ЕРА

"Это были самые удивительные выходные", – подписала она снимки.

Невеста в комментарии СМИ отметила, что Ривз не только внезапно пришел на их свадьбу, но и согласился позировать во время фотосессии, а также пообщался с гостями. Роуднайт подчеркнула. что Ривз был "добрым и дружелюбным", а гости – шокированы его присутствием. Она отметила, что его появление оказалось неожиданностью для всех.

Британский канал ITV сообщает, что Ривз посетил паб в деревне Чарвелтон (Нортгемптоншир), где снимал документальный фильм.