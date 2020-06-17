Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех

Голливудский актер Киану Ривз выставил на аукцион свидание в Zoom. Вырученные от продажи лота деньги актер обещает перевести на счета благотворительного фонда, оказывающего поддержку онкобольным детям.

Ривз оценил 15 минут своего времени в $10 тыс. Фото: ЕРА

Американский актер Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутное свидание в Zoom, которое состоится в удобное для собеседника время в период с 6-го по 12 июля.

В описании лота говорится, что актер имеет право прервать беседу в случае, если человек, заплативший деньги за общение с ним, будет вести себя неподобающим образом. Аукцион завершится 22 июня.

Ривз оценил 15 минут своего времени в $10 тыс. По состоянию на 17 июня текущая ставка составляет $50 тыс.

Вырученные от продажи лота деньги актер обязуется направить на благотворительность – Ривз сообщил, что переведет деньги в фонд Camp Rainbow Gold, который борется с онкологическими заболеваниями у детей.

Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах "Матрица", "Скорость", "Короли улиц".

Личную жизнь актер не афиширует после того, как пережил гибель любимой женщины и ребенка – в 1999 году дочь Ривза Ава Арчер родилась мертвой, а в 2001 году ее мать Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе.