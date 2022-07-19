Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
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"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию
Фото: pisankaruslana / Instagram

Ночью 19 июля на 57-м году жизни в Германии скончалась украинская актриса, ведущая Руслана Писанка. Украинские артисты, журналисты и продюсеры после сообщения о ее смерти поделились в сети трогательными воспоминаниями о ней.

Украинский артист Андрей Данилко в память о Писанке поделился совместным фото, на котором они запечатлены в 1997 году.

"Руся, твоя погода всегда была солнечной. Сегодня дождь", – написал он.

Украинская ведущая Светлана Леонтьева в последний раз общалась с Писанкой за несколько дней до войны.

"Перед войной Руся сломала ногу. На сцене. После представления. На поклоне. Мы говорили с ней по телефону 20-го или 21 февраля. Еще говорила, что, видимо, Господь ее остановил, потому что слишком быстро бежала по жизни",  написала Леонтьева.

https://www.facebook.com/svitlanaleontievaofficial/videos/1251209655619512/

Украинский продюсер Алексей Гончаренко написал, что главный талант Писанки был в умении быть Русланой Писанкой.

"Я подумал сегодня, в чем для меня главный ее талант? Это быть Русланой Писанкой! One and only! Неповторимой, харизматичной, вулканической, упорной, искренней, оптимистичной. Буду помнить всегда", – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SmdeLhbJD5PGDV6zTb7DkKRp1BGpNi35eM7sKe2U1x3TBobiMA3ek3SwTK4bbrwxl&id=100000731190352

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в память о Писанке опубликовал на своей странице в Instagram клип, в котором они вместе снимались в 2004 году.

Контекст:

Актриса родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса уехала в Германию. После переезда актрисы за границу в Украине умерла ее мать.

Теги: Германия, Дмитрий Гордон, смерть, Алексей Гончаренко, Андрей Данилко, Руслана Писанка, актриса
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