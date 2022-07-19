"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии

Украинский артист Андрей Данилко в память о Писанке поделился совместным фото, на котором они запечатлены в 1997 году.
"Руся, твоя погода всегда была солнечной. Сегодня дождь", – написал он.
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Украинская ведущая Светлана Леонтьева в последний раз общалась с Писанкой за несколько дней до войны.
"Перед войной Руся сломала ногу. На сцене. После представления. На поклоне. Мы говорили с ней по телефону 20-го или 21 февраля. Еще говорила, что, видимо, Господь ее остановил, потому что слишком быстро бежала по жизни", – написала Леонтьева.
Украинский продюсер Алексей Гончаренко написал, что главный талант Писанки был в умении быть Русланой Писанкой.
"Я подумал сегодня, в чем для меня главный ее талант? Это быть Русланой Писанкой! One and only! Неповторимой, харизматичной, вулканической, упорной, искренней, оптимистичной. Буду помнить всегда", – отметил он.
Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в память о Писанке опубликовал на своей странице в Instagram клип, в котором они вместе снимались в 2004 году.
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Актриса родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".
Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса уехала в Германию. После переезда актрисы за границу в Украине умерла ее мать.