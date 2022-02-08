"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую

"Прошу о молитве. Моя подруга, удивительная наша, талантливая Руслана Писанка во время спектакля потеряла сознание и поломалась. Ее ждет операция. Помолитесь! Верю в коллективную молитву и в коллективное добро! Русичка, я молюсь и переживаю. Но знаю, все будет хорошо. Ты трудоголик. Вселенная уложила тебя отдыхать. Жестокое решение. Но впереди много прекрасного. Ты быстро поправишься! И мы с тобой таки сделаем наш самый необычный спектакль на свете", – написала Палашек.

"Спасибо, други и подруги, за поддержку! Вырулю обязательно", – отреагировала на публикацию Писанка.