"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую

"Прошу о молитве. Моя подруга, удивительная наша, талантливая Руслана Писанка во время спектакля потеряла сознание и поломалась. Ее ждет операция. Помолитесь! Верю в коллективную молитву и в коллективное добро! Русичка, я молюсь и переживаю. Но знаю, все будет хорошо. Ты трудоголик. Вселенная уложила тебя отдыхать. Жестокое решение. Но впереди много прекрасного. Ты быстро поправишься! И мы с тобой таки сделаем наш самый необычный спектакль на свете", – написала Палашек.
"Спасибо, други и подруги, за поддержку! Вырулю обязательно", – отреагировала на публикацию Писанка.
4 февраля Писанка потеряла сознание на сцене Дома офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама". 6 февраля актриса сообщила, что у нее диагностировали перелом ноги и ей предстоит операция.
Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Сейчас Писанка является ведущей "1+1".
Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы нет. Сын Исакова от предыдущих отношений проживает в Черкассах.