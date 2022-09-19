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19 сентября, 2022
 
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Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео

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Маск официально является отцом девятерых детей
Маск официально является отцом девятерых детей
Фото: ЕРА

Бывшая девушка американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илон Маска Дженнифер Гвин продала на аукционе полученные от него подарки и снимки с его изображением, выручив за них $165 тыс. Об этом 15 сентября Гвин рассказала в эфире американского канала Fox 29.

По словам Гвин, они с Маском встречались почти 30 лет назад во время учебы в Пенсильванском университете. Пара рассталась, когда Маск после окончания учебы переехал в Калифорнию. Гвин отметила, что решение о расставании они приняли вместе.

Экс-возлюбленная Маска рассказала, что выставила на аукцион золотое ожерелье с изумрудом ($51 тыс.), подписанную Маском поздравительную открытку, в которой он назвал ее "Бу-Бу" ($16,6 тыс.), а также фотографии Маска, сделанные ею в тот период. Вырученные от продажи деньги она потратит на обучение своего пасынка в колледже.

ВИДЕО
Видео: FOX 29 Philadelphia / YouTube
Контекст:

Маск сейчас не афиширует личную жизнь. На данный момент он официально является отцом девятерых детей.

Теги: деньги, Илон Маск
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