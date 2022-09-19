  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео

По словам Гвин, они с Маском встречались почти 30 лет назад во время учебы в Пенсильванском университете. Пара рассталась, когда Маск после окончания учебы переехал в Калифорнию. Гвин отметила, что решение о расставании они приняли вместе.

Экс-возлюбленная Маска рассказала, что выставила на аукцион золотое ожерелье с изумрудом ($51 тыс.), подписанную Маском поздравительную открытку, в которой он назвал ее "Бу-Бу" ($16,6 тыс.), а также фотографии Маска, сделанные ею в тот период. Вырученные от продажи деньги она потратит на обучение своего пасынка в колледже.

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Видео: FOX 29 Philadelphia / YouTube