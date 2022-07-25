"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина

В статье идет речь о том, что его друг, основатель компании Google Сергей Брин разводится со своей женой Николь якобы из-за ее тайного романа с Маском.
"Это полная ерунда. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке, – заявил Маск. – Я видел Николь всего два раза за три года, оба раза в компании многих людей. Ничего романтического".
"У меня даже не было секса целую вечность (вздох)", – добавил он в комментариях к своему посту.
This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022
I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.
В настоящее время Маск не состоит в отношениях. Ранее ему приписывали роман с австралийской актрисой Наташей Бассет. Они расстались после того, как стало известно, что в ноябре сотрудница Маска родила от него двойню.