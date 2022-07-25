"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина

Маск заявил, что несколько раз встречался с женой своего друга, но это не были романтические встречи Фото: ЕРА

В статье идет речь о том, что его друг, основатель компании Google Сергей Брин разводится со своей женой Николь якобы из-за ее тайного романа с Маском.

"Это полная ерунда. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке, – заявил Маск. – Я видел Николь всего два раза за три года, оба раза в компании многих людей. Ничего романтического".

"У меня даже не было секса целую вечность (вздох)", – добавил он в комментариях к своему посту.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022