Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ

Слухи о романе Бассет с Маском появились после того, как актрису увидел на борту его частного самолета Фото: ЕРА

К такому выводу журналисты издания пришли после того, как 17 февраля актриса и бизнесмен были замечены вместе на борту его частного самолета, который приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса.

Официальных комментариев о возможном романе ни представители Бассет, ни Маска пока что не озвучивали.