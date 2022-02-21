Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ

К такому выводу журналисты издания пришли после того, как 17 февраля актриса и бизнесмен были замечены вместе на борту его частного самолета, который приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса.
Официальных комментариев о возможном романе ни представители Бассет, ни Маска пока что не озвучивали.
В сентябре 2021 года Маск расстался с матерью своего сына, канадской певицей Граймс.
Бассет родилась в Австралии. С 14 лет начала выступать на сцене, а в 19 переехала в Нью-Йорк. Она сыграла роль американской певицы Бритни Спирс в биографическом фильме Lifetime Britney Ever After (2017).