Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ

Томас Сэнгстер и Талула Райли познакомились на съемках драмы про группу Sex Pistols летом 2021 года Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что 31-летний Сэнгстер и 36-летняя Райли попали в объектив камер папарацци, когда покидали ресторан мексиканской кухни KOL в Лондоне. Пара выглядела влюбленной. Актеры шли по улице, держась за руки, и много смеялись.

13 февраля фото Сэнгстера и Райли были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от thomas brodie-sangster updates (@sangsternews)