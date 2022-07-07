36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню

В 2021 году у Маска родилось трое детей Фото: ЕРА

Пол близнецов не разглашался, а их имена были удалены из опубликованных документов.

Сами документы являются прошением Маска и Зилис о том, чтобы у их детей была двойная фамилия. Они подали его в суд в апреле 2021 года, судья удовлетворил прошение в мае.

Издание отмечает, что близнецы родились за несколько недель до того, как в декабре 2021 года канадская певица Граймс сообщила, что у них с Маском благодаря суррогатной матери родилась дочь.

Ни Маск, ни Зилис не комментируют рождение близнецов.