36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню

Пол близнецов не разглашался, а их имена были удалены из опубликованных документов.
Сами документы являются прошением Маска и Зилис о том, чтобы у их детей была двойная фамилия. Они подали его в суд в апреле 2021 года, судья удовлетворил прошение в мае.
Издание отмечает, что близнецы родились за несколько недель до того, как в декабре 2021 года канадская певица Граймс сообщила, что у них с Маском благодаря суррогатной матери родилась дочь.
Ни Маск, ни Зилис не комментируют рождение близнецов.
Insider пишет, что 36-летняя Зилис родилась в Канаде, в 2008 году получила степень бакалавра экономики и философии в Йельском университете. Зилис была в списке Forbes "30 до 30" в категории венчурного капитала в 2015 году.
С Маском Зилис познакомилась в 2015 году.
В браке с канадской писательницей Джастин Уилсон у Маска родилось шестеро сыновей, один из которых умер в младенчестве.
В отношениях с канадской певицей Граймс Илон Маск стал отцом сына и дочери. Пара рассталась осенью 2021 года.
В июне 2022 года стало известно, что один из сыновей Маска официально сменил имя и фамилию – теперь Ксавье Маска зовут Вивиан Дженна Уилсон. В судебных документах говорится, что после смены имени и фамилии в реестры будут внесены данные о смене пола Ксавье Маска и оформлено новое свидетельство.