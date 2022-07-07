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07 июля, 2022
 
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36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню

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В 2021 году у Маска родилось трое детей
В 2021 году у Маска родилось трое детей
Фото: ЕРА

Американский таблоид Insider 7 июля опубликовал фото судебных документов, в которых говорится, что 51-летний американский предприниматель Илон Маск является отцом близнецов, которых в ноябре 2021 года родила Шивон Зилис, топ-менеджер одной из его компаний.

Пол близнецов не разглашался, а их имена были удалены из опубликованных документов. 

Сами документы являются прошением Маска и Зилис о том, чтобы у их детей была двойная фамилия. Они подали его в суд в апреле 2021 года, судья удовлетворил прошение в мае. 

Издание отмечает, что близнецы родились за несколько недель до того, как в декабре 2021 года канадская певица Граймс сообщила, что у них с Маском благодаря суррогатной матери родилась дочь.

Ни Маск, ни Зилис не комментируют рождение близнецов.

Контекст:

Insider пишет, что 36-летняя Зилис родилась в Канаде, в 2008 году получила степень бакалавра экономики и философии в Йельском университете. Зилис была в списке Forbes "30 до 30" в категории венчурного капитала в 2015 году.

С Маском Зилис познакомилась в 2015 году. 

В браке с канадской писательницей Джастин Уилсон у Маска родилось шестеро сыновей, один из которых умер в младенчестве. 

В отношениях с канадской певицей Граймс Илон Маск стал отцом сына и дочери. Пара рассталась осенью 2021 года.

В июне 2022 года стало известно, что один из сыновей Маска официально сменил имя и фамилию – теперь Ксавье Маска зовут Вивиан Дженна Уилсон. В судебных документах говорится, что после смены имени и фамилии в реестры будут внесены данные о смене пола Ксавье Маска и оформлено новое свидетельство.

Теги: дети, Илон Маск
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