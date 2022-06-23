Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери

После смены паспортных данных ребенок Илона Маска получил документы на имя Вивиан Дженны Уилсон. В публикации отмечается, что Уилсон – это девичья фамилия матери Вивиан.
В судебных документах говорится, что после смены имени и фамилии в реестры будут внесены данные о смене пола Ксавье Маска и оформлено новое свидетельство.
Маск – отец восьмерых детей. От первого брака с канадской писательницей Джастин Уилсон у него есть шестеро сыновей. Среди них – одна пара двойняшек и одна – тройняшек.
В отношениях с канадской певицей Граймс Илон Маск стал отцом сына и дочери. Пара рассталась осенью 2021 года.
О том, что один из сыновей Маска принял решение изменить пол и отказаться от фамилии отца, американские таблоиды сообщили 21 июня. Указывая в документах на смену паспортных данных причины, которые привели к этому решению, сын Маска назвал "гендерную идентичность и нежелание иметь отношение к своему биологическому отцу, с которым не живет".