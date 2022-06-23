Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери

После смены паспортных данных ребенок Илона Маска получил документы на имя Вивиан Дженны Уилсон. В публикации отмечается, что Уилсон – это девичья фамилия матери Вивиан.

В судебных документах говорится, что после смены имени и фамилии в реестры будут внесены данные о смене пола Ксавье Маска и оформлено новое свидетельство.