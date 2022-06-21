18-летний сын Илона Маска подал документы на смену пола и имени

В обнародованных документах речь идет о том, что Ксавье Маск после смены имени хочет называться Вивиан Дженной Уилсон.

Указывая причины, которые привели к решению о смене имени, сын Маска указал "гендерную идентичность и нежелание иметь отношение к своему биологическому отцу, с которым не живет".

Илон Маск пока что не комментировал решение своего ребенка.

Elon Musk's 18-year-old daughter has filed to legally change her name to confirm to her gender identity.



The official reason given: "Gender identity and the fact that I no longer live with or wish to be related to my biological father in any way, shape or form." pic.twitter.com/t04P9m8fEI — KnowNothing (@KnowNothingTV) June 20, 2022