18-летний сын Илона Маска подал документы на смену пола и имени

В обнародованных документах речь идет о том, что Ксавье Маск после смены имени хочет называться Вивиан Дженной Уилсон.
Указывая причины, которые привели к решению о смене имени, сын Маска указал "гендерную идентичность и нежелание иметь отношение к своему биологическому отцу, с которым не живет".
Илон Маск пока что не комментировал решение своего ребенка.
Elon Musk's 18-year-old daughter has filed to legally change her name to confirm to her gender identity.— KnowNothing (@KnowNothingTV) June 20, 2022
The official reason given: "Gender identity and the fact that I no longer live with or wish to be related to my biological father in any way, shape or form." pic.twitter.com/t04P9m8fEI
Маск – отец восьмерых детей. От первого брака с канадской писательницей Джастин Уилсон у него есть шестеро сыновей. Среди них – одна пара двойняшек и одна тройняшек.
В отношениях с канадской певицей Граймс Илон Маск стал отцом сына и дочери. Пара рассталась осенью 2021 года.