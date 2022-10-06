Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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Бывшая девушка Леонардо ДиКаприо разводится с мужем

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Том Брэди и Жизель Бундхен были женаты 13 лет
Том Брэди и Жизель Бундхен были женаты 13 лет
Фото: depositphotos.com

42-летняя супермодель Жизель Бундхен и ее муж, 45-летний игрок в американский футбол Том Брэди вот-вот поставят точку в своем 13-летнем браке. Бюндхен уже наняла адвоката по разводам, 5 октября сообщил сайт Page Six.

В последнее время Жизель Бундхен стала появляться на публике без обручального кольца, сообщает сайт TMZ.

Пару месяцев назад пара громко поссорилась, и с тех пор супругов не видели вместе, сообщает издание.

Жизель пропустила последние четыре игры Тома, чего никогда не случалось ранее. Последние пару месяцев пара жила отдельно после громкой ссоры, и теперь они, по-видимому, решают, как разделить свое солидное состояние. От комментариев прессе супруги воздерживаются.

Контекст:

Жизель Бундхен родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, Бразилия. Известна как одна из бывших ангелов компании по продаже женского белья Victoria's Secret. Бундхен 14 раз подряд была названа самой высокооплачиваемой моделью по версии журнала Forbes.

В 2009 году модель вышла замуж за спортсмена Тома Брэди. Пара воспитывает двух детей – сына Бенджамина (2009) и дочь Вивиан (2012).

Слухи о разводе звездной пары ходят уже давно. Инсайдеры сообщают, что Жизель и Том постоянно ссорятся из-за того, что спортсмен не уделяет достаточно времени своей семье. Он вечно пропадает на тренировках, а она в одиночку воспитывает детей. Когда Брэди в очередной раз заявил, что продолжит играть в футбол, модель улетела в Коста-Рику, пишет Elle.

До того, как выйти замуж за Тома Брэди, Жизель пять лет встречалась с актером Леонардо ДиКаприо. 

Теги: шоу-бизнес, любовь, Жизель Бундхен, Леонардо ДиКаприо, модель, развод
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