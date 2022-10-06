Бывшая девушка Леонардо ДиКаприо разводится с мужем

В последнее время Жизель Бундхен стала появляться на публике без обручального кольца, сообщает сайт TMZ.
Пару месяцев назад пара громко поссорилась, и с тех пор супругов не видели вместе, сообщает издание.
Жизель пропустила последние четыре игры Тома, чего никогда не случалось ранее. Последние пару месяцев пара жила отдельно после громкой ссоры, и теперь они, по-видимому, решают, как разделить свое солидное состояние. От комментариев прессе супруги воздерживаются.
Жизель Бундхен родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, Бразилия. Известна как одна из бывших ангелов компании по продаже женского белья Victoria's Secret. Бундхен 14 раз подряд была названа самой высокооплачиваемой моделью по версии журнала Forbes.
В 2009 году модель вышла замуж за спортсмена Тома Брэди. Пара воспитывает двух детей – сына Бенджамина (2009) и дочь Вивиан (2012).
Слухи о разводе звездной пары ходят уже давно. Инсайдеры сообщают, что Жизель и Том постоянно ссорятся из-за того, что спортсмен не уделяет достаточно времени своей семье. Он вечно пропадает на тренировках, а она в одиночку воспитывает детей. Когда Брэди в очередной раз заявил, что продолжит играть в футбол, модель улетела в Коста-Рику, пишет Elle.
До того, как выйти замуж за Тома Брэди, Жизель пять лет встречалась с актером Леонардо ДиКаприо.