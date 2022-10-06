Бывшая девушка Леонардо ДиКаприо разводится с мужем

Том Брэди и Жизель Бундхен были женаты 13 лет Фото: depositphotos.com

В последнее время Жизель Бундхен стала появляться на публике без обручального кольца, сообщает сайт TMZ.

Пару месяцев назад пара громко поссорилась, и с тех пор супругов не видели вместе, сообщает издание.

Жизель пропустила последние четыре игры Тома, чего никогда не случалось ранее. Последние пару месяцев пара жила отдельно после громкой ссоры, и теперь они, по-видимому, решают, как разделить свое солидное состояние. От комментариев прессе супруги воздерживаются.