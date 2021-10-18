"Это все достаточно сложно в Украине делается". Онопка рассказала подробности раздела имущества с бывшим мужем

"Мы так и не общаемся, вопрос раздела имущества как стоял, так и стоит. Я так ничего и не получила. У меня три адвоката, я в этом не сильно понимаю. Но это все достаточно сложно в Украине делается. Может быть, в итоге что-нибудь получу. Не знаю", – заявила она.

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Видео: Cвітське життя / YouTube