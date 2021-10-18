"Это все достаточно сложно в Украине делается". Онопка рассказала подробности раздела имущества с бывшим мужем

"Мы так и не общаемся, вопрос раздела имущества как стоял, так и стоит. Я так ничего и не получила. У меня три адвоката, я в этом не сильно понимаю. Но это все достаточно сложно в Украине делается. Может быть, в итоге что-нибудь получу. Не знаю", – заявила она.
Онопка родилась в 1986 году в Севередонецке в обеспеченной семье. Ее родители развелись спустя шесть лет после рождения дочери.
В ноябре 2011-го модель вышла замуж за Щура. В апреле 2020 года модель заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее. 25 ноября 2020 года Онопка сообщила о разводе со Щуром.
Модель сотрудничает с ведущими мировыми агентствами и является лицом рекламных компаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton.