"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья

Модель позирует в кадре, полулежа на диване.

"Так горячо и сексуально", – оценили фото подписчики.

"Красивые глаза", – прокомментировали фото поклонники.

Контекст:

Онопка родилась в 1986 году в Севередонецке в обеспеченной семье. Ее родители развелись спустя шесть лет после рождения дочери.

В ноябре 2011-го модель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура. В апреле 2020 года модель заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее. 25 ноября 2020 года Онопка сообщила о разводе со Щуром.

Модель сотрудничает с ведущими мировыми агентствами и является лицом рекламных компаний Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton.