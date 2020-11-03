Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Украинский певец Макс Барских 3 ноября презентовал видеоработу на новый трек Style. Клип, в котором снялась украинская модель Снежана Онопка, посвящен выходу дебютной коллекции одежды, созданной артистом. Видео обнародовано на YouTube-канале Nick Vangard – проекте Макса Барских, в котором он объединил моду и музыку. Режиссером нового клипа певца стал Алан Бадоев. В клипе Онопка и Барских играют влюбленную пару.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.