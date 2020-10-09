"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"

В новый альбом украинского музыканта Макса Барских "1990" вошли 12 композиций о любви.

Украинский певец Макс Барских 9 октября выпустил новый альбом "1990". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мой новый альбом теперь ваш! Слушайте, мечтайте, делитесь эмоциями. Знаю, что каждый найдет свою любимую песню, прочитает между строк свою историю. Так и задумано, в нем много настроений", – рассказал певец.

В альбом вошли 12 композиций о любви. Барских также отметил, что его первый альбом вышел 11 лет назад.

"С момента выхода первого альбома "1: Max Barskih" прошло 11 лет. Этот длинный отрезок жизни пролетел как один взмах ресниц", – подчеркнул артист.

В качестве названия нового альбома Барских выбрал год своего рождения.

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".