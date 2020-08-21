Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
Украинский певец Макс Барских на своем YouTube-канале презентовал трек Lonely, исполнив композицию в дуэте с армянским певцом и композитором Джаро (Орхан Оруджев). В Instagram Барских признался, что их сотрудничество продиктовано его стремлением найти новые звучания и эмоции. "Песня родилась легко, но стало понятно, что ей необходим второй характер. Своим куплетом Джаро добавил музыкальному материалу особый вайб, вязкость и выход за грани привычного для меня ритма", – заявил Барских. Музыкант назвал Lonely завершающим аккордом лета 2020 года.
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