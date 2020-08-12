  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой

По словам украинского певца Макса Барских, в школьные годы их отношения с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Мишей Романовой из дружеских переросли в романтические.

Барских: Не хочу иметь детей и не иметь возможности участвовать в их воспитании Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских заявил, что бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Миша Романова является частью его семьи. Об этом артист рассказал в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мы познакомились в школе, это был девятый класс. Она подошла ко мне с кассетой в руках и предложила спеть песню на школьном концерте. Я согласился – мы начали дружить, потом встречались какой-то период, потом расстались. Сейчас по жизни идем вместе – она уже моя семья", – рассказал он.

Рассказывая о планах создать собственную семью, Барских заявил, что не готов к этому.

"Я не готов уделять время семье. Последние четыре – пять лет я нахожусь в сумасшедшем режиме. Не хочу иметь детей и не иметь возможности участвовать в их воспитании", – подчеркнул он.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".

Певица Миша Романова появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го.

Барских – крестный отец ее сына Мартина, которому в июле исполнилось два года.

Барских с Мишей Романовой и Мартином. Фото: misharomanova / Instagram



В интервью изданию Woman исполнительница признавалась, что родила от молодого украинского режиссера, с которым рассталась еще до появления сына на свет.