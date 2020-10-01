Барских стал дизайнером

По словам украинского певца Макса Барских, он давно мечтал реализовать идеи, связанные с созданием одежды.

Барских: Давно хотел реализовать все свои идеи Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 30 сентября на своей странице в Instagram заявил, что запускает собственный арт-проект по созданию одежды.

"Давно хотел реализовать все свои идеи связанные с созданием одежды. Nick Vangard – это новый арт-проект, в котором соединяется музыка и мода воедино. Каждая коллекция имеет свое оригинальное название, свой цвет, звук, силуэт и свою историю", – анонсировал появление бренда певец.

Он также опубликовал ролик, в котором запечатлен во время разработки эскизов одежды и при ее пошиве.

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".