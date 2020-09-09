Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной

Украинский певец Макс Барских не приемлет отношений, когда один из партнеров растворяется в другом.

Барских: Если ты становишься частью кого-то, любовь превращается в жертвоприношение Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 9 сентября на своей странице в Instagram заявил, что находится в поиске человека, которого хотелось бы изучать и разглядывать.

"Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня удивляющей вселенной, миром, который бы мне хотелось рассматривать и изучать", – написал он.

Артист подчеркнул, что не приемлет отношений, когда один из партнеров растворяется в другом.

"Если ты становишься частью кого-то, любовь превращается в жертвоприношение!" – считает он.

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".

В интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" в августе 2020 года артист заявил, что не готов к созданию семьи.