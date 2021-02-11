Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2021
 
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Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным

Украинская модель Снежана Онопка рассказала, почему выбирает мужчин, которые старше ее.

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Онопка: Я это проношу через всю жизнь и не скрываю этого
Онопка: Я это проношу через всю жизнь и не скрываю этого
Фото: snejanaonopka15 / Instagram

Украинская модель Снежана Онопка, которая в ноябре 2020 года развелась с мужем –бизнесменом Николаем Щуром, в эфире программы ЖВЛ, вышедшей 10 февраля на "1+1", заявила, что из-за нехватки отцовского внимания в детстве во взрослой жизни выбирает партнеров, которые старше ее.

"Я это проношу через всю жизнь и не скрываю этого. Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным. Да, это факт", – рассказала она.

Онопка родилась в 1986 году в Севередонецке в обеспеченной семье. Ее родители развелись спустя шесть лет после рождения дочери.

Первым избранником Онопки стал бизнесмен, который старше ее на 14 лет. После расставания с ним модель состояла в отношениях с беглым украинским бизнесменом Александром Онищенко. Разница в возрасте у пары составила 20 лет. Они расстались в 2010 году, а в ноябре 2011-го модель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура. Онопка младше его на четыре года.

В апреле 2020 года модель заявила, что ушла от мужа. Она рассказала, что супруг после свадьбы бил и насиловал ее, а после расставания пытается отобрать имущество. 25 ноября 2020 года Онопка сообщила о разводе со Щуром.

Теги: Александр Онищенко, скандал, модель, Снежана Онопка
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