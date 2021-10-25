Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь

"My love, thank you for our beautiful daughter", – написал он.

Контекст:

Бернацкая – заслуженный юрист Украины, с 2015-го по 2018 год была первым заместителем министра юстиции. 5 октября 2018 года была избрана на должность секретаря Центральной избирательной комиссии Украины. Она замужем за Русланом Бернацким – управляющим партнером международной юридической компании Integrites. Пара поженилась в 2017 году.

О своей беременности Бернацкая сообщила летом 2021 года. Новорожденная дочь – ее первый ребенок. У Руслана Бернацкого от предыдущих отношений с дизайнером Еленой Бернацкой есть дочь.

В январе 2020 года Наталья Бернацкая стала фигуранткой дела о создании схемы хищения денег с использованием механизма обращения в ЕСПЧ.