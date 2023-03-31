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31 марта, 2023
 
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Чарльз III посетил центр для украинских беженцев в Берлине. Фото

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Чарльз ІІІ поговорил с украинскими беженцами и сотрудниками центра, а также осмотрел здание
Чарльз ІІІ поговорил с украинскими беженцами и сотрудниками центра, а также осмотрел здание
Фото: ЕРА

Король Великобритании Чарльз ІІІ 30 марта посетил центр принятия украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту Тегель. Фото, сделанные во время встречи Чарльза ІІІ с украинскими беженцами, опубликовало агентство ЕРА.

Чарльз ІІІ поговорил с украинскими беженцами и сотрудниками центра, а также осмотрел здание.

Его сопровождал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Контекст:

29 марта Чарльз III прибыл в Германию. Это его первый зарубежный визит в качестве монарха.

Короля и его жену Камиллу встретили у Бранденбургских ворот в Берлине Штайнмайер с женой. После этого они отправились в резиденцию президента – дворец Бельвю. На банкете Чарльз заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в защите Украины от российской агрессии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, аэропорт, беженцы, король Чарльз III, война России против Украины, король
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