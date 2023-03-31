Чарльз III посетил центр для украинских беженцев в Берлине. Фото

Чарльз ІІІ поговорил с украинскими беженцами и сотрудниками центра, а также осмотрел здание.

Его сопровождал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Контекст:

29 марта Чарльз III прибыл в Германию. Это его первый зарубежный визит в качестве монарха.

Короля и его жену Камиллу встретили у Бранденбургских ворот в Берлине Штайнмайер с женой. После этого они отправились в резиденцию президента – дворец Бельвю. На банкете Чарльз заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в защите Украины от российской агрессии.